Kriminalität U-Haft nach Messerattacke Dem 20-Jährigen wird vorgeworfen, in am Samstagabend Ansbach einen 15-Jährigen angegriffen zu haben. Der wurde verletzt.

Ansbach.Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ der Ermittlungsrichter am Montag Haftbefehl wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung, wie ein Polizeisprecher in Nürnberg sagte.

Der Teenager war am Samstagabend in Ansbach auf zwei junge Männer getroffen und mit diesen aus zunächst ungeklärter Ursache in Streit geraten. Dabei wurde er mit einem Messer verletzt. Die Hintergründe waren auch am Montag dem Polizeisprecher zufolge noch völlig unklar. Der 15-Jährige habe sich noch nicht zu den Vorfällen geäußert und müsse sich erst noch erholen. Bekannt sei nur, dass sich Täter und Opfer gekannt hatten.

