Bundesliga Uduokhai vor Neuanfang in Augsburg: „Endlich beschwerdefrei“

Für Verteidiger Felix Uduokhai vom FC Augsburg fühlt sich der Start in die neue Fußball-Saison nach verletzungsbedingten Rückschlägen wie ein „persönlicher Neuanfang“ an. „Endlich bin ich komplett beschwerdefrei, habe wieder Vertrauen in meinen Körper und fühle mich topfit“, sagte der 24-Jährige FCA-Profi im Interview der „Passauer Neuen Presse“ und dem „Donaukurier“ (Donnerstagsausgabe).

dpa