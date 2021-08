Anzeige

Fussball Uduokhai zu Zukunft in Augsburg: „Sage nicht, ich muss weg“ Olympia-Teilnehmer Felix Uduokhai fühlt sich beim FC Augsburg weiterhin wohl, will aber über kurz oder lang in seiner Fußball-Karriere unbedingt international spielen.

Mail an die Redaktion Felix Uduokhai (r) nach einem Spiel. Foto: Andre Penner/AP/dpa/Archivbild

Augsburg.Der 23 Jahre alte Abwehrspieler steht bei den Schwaben vor dem Start in seine dritte Saison. In der Sommerpause und auch in der Vorbereitung gab es immer wieder Spekulationen um einen Vereinswechsel beziehungsweise das Interesse anderer Vereine wie Borussia Dortmund oder Atalanta Bergamo.

„Ich sage nicht, ich will weg, ich muss weg. Klar habe ich Ziele - und ich will auch international spielen“, sagte Uduokhai am Mittwoch in Augsburg bei einer virtuellen Medienrunde. „Ich bin hier, ich habe Vertrag, ich bin Augsburger“, sagte er gleichzeitig. Der Vertrag des ehemaligen Profis des VfL Wolfsburg und des TSV 1860 München läuft noch bis zum Sommer 2024. Er freue sich auf die anstehende Saison mit dem FCA: „Ich habe voll Bock darauf, dieses Jahr mit den Jungs etwas zu reißen.“

Bei den Zielen in Augsburg denkt Uduokhai dabei nicht nur an einen erneuten Verbleib in der Bundesliga. „Keiner von uns hat Bock auf Abstiegskampf oder unten rumzugurken“, sagte der Innenverteidiger. Intern müsse man eine „positive Zielsetzung“ ausgeben: „Wir haben die Qualität.“ Als großen Pluspunkt sieht Uduokhai, dass der Kern der Mannschaft zusammengeblieben sei: „Das wird ein Vorteil für uns.“

Er selbst hat wegen der Teilnahme am olympischen Fußballturnier ebenso wie der ebenfalls nach Japan gereiste Offensivspieler Marco Richter den Großteil der Vorbereitung in Augsburg verpasst. Trotzdem fühlt sich Uduokhai „topfit“ für den Saisonstart an diesem Samstag im DFB-Pokal beim Greifswalder FC. Er habe schließlich in Japan drei Spiele über 90 Minuten innerhalb von einer Woche absolviert. Am 14. August startet der FCA dann mit einem Heimspiel gegen die TSG 1899 Hoffenheim in die Bundesliga.

