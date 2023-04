Tennis „Über 43.000“: Münchner Tennisturnier mit Zuschauerrekord

Das Münchner Tennisturnier hat in diesem Jahr so viele Zuschauer angelockt wie nie zuvor. „Über 43.000 Fans waren dabei. An sieben von neun Tagen waren wir ausverkauft“, brichtete Veranstalter Christian Okon am Finaltag. Das sei angesichts der zeitweise kühlen Temperaturen keine Selbstverständlichkeit. „Von 4 bis 21 Grad war alles mit dabei“, äußerte Okon am Sonntag weiter.

dpa