Bildung

Über 500 000 Beschäftigte können nicht lesen und schreiben

Mehr als eine halbe Million berufstätige Bayern können dem Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) zufolge nicht richtig lesen und schreiben. Die meisten dieser sogenannten funktionalen Analphabeten würden das jedoch aus Sorge um ihren Arbeitsplatz oder Angst vor Ausgrenzungen verbergen, teilte der DGB Bayern am Freitag in München mit - mit Blick auf den Weltalphabetisierungstag an diesem Samstag (8. September). Die rechnerisch ermittelten Zahlen basieren auf einer Studie der Uni Hamburg aus dem Jahr 2011, der sogenannten Level-One-Studie (Leo).