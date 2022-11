Zollkontrolle Über 70 Kilogramm illegale Feuerwerkskörper beschlagnahmt

Mehr als 70 Kilogramm verbotene Feuerwerkskörper haben Oberpfälzer Zollbeamte bei Kontrollen in vier Autos gefunden. Zwei Menschen behaupteten zunächst, keine illegalen Dinge bei sich zu haben, berichtete die Polizei am Freitag. Demnach konnte ein Mann „sich bei dieser Aussage aber anscheinend nicht an die circa 17 Kilogramm Feuerwerkskörper erinnern“, die bei der Kontrolle bei Waidhaus (Landkreis Neustadt an der Waldnaab) in seinem Kofferraum lagen. Bei Pfreimd (Landkreis Schwandorf) fanden die Zöllner bei einer Frau 23 Kilo - verpackt in Müllsäcken.

dpa