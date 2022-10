Unfall in München Über Blindenstock gestolpert und auf Gleis gestürzt: 94-Jähriger gestorben

Der 94-Jährige ist in München über den Blindenstock eines Mannes gestolpert. −Symbolbild: Daniel Karmann/dpa

München, Landeshauptstadt.Ein 94-Jähriger aus München ist bereits Ende September im Münchner Stadtbezirk Laim über einen Blindenstock gestolpert und in ein Gleisbett gestürzt. Nun teilt die Polizei mit, dass der Mann gestorben ist.

Der Unfall hat sich am Mittwoch, 28. September, kurz vor 14.45 Uhr ereignet. Der 94-Jährige ist über den Blindenstock eines Mannes gestolpert. Er ist in das Gleisbett der Trambahnlinie 18 gestürzt. Dabei hat er sich am Kopf schwer verletzt.







Am Dienstag teilt die Polizei nun mit, dass der Mann am Sonntag, 16. Oktober, wegen seiner Verletzungen im Krankenhaus gestorben ist. Die Ermittlungen in dieser Sache führt die Münchner Verkehrspolizei.

− tka