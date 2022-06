Donau-Ries Über drei Kilo Marihuana sichergestellt: 23-Jähriger gefasst

Bei der Durchsuchung von acht Wohnungen und einer Gartenanlage im schwäbischen Landkreis Donau-Ries hat die Polizei Drogen und Waffen gefunden. Ein 23-Jähriger kam in Untersuchungshaft, wie das Polizeipräsidium Schwaben Nord in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Augsburg am Mittwoch bekanntgab.

dpa