Kriminalität Über ein Kilo Drogen gefunden: Mutmaßlicher Dealer in U-Haft Marihuana, Haschisch und Amphetamine: Fast eineinhalb Kilo Drogen sowie zahlreiche Hieb- und Stichwaffen sind in der Wohnung eines mutmaßlichen Drogendealers in Unterfranken gefunden worden.

Miltenberg.Der 28-Jährige sitze inzwischen in Untersuchungshaft, teilten die unterfränkische Polizei und die Staatsanwaltschaft Aschaffenburg am Mittwoch mit.

Der Verdächtige war bei der Wohnungsdurchsuchung in der Nacht auf Montag in Miltenberg festgenommen worden. Die Ermittlungsrichterin erließ am Montag Haftbefehl. Die Kripo sucht nun nach den Hintermännern des 28-Jährigen.

