Oberbayern Über eine Million Schmuggelzigaretten sichergestellt

Bei Durchsuchungen in Oberbayern haben Zollfahnder mehr als eine Million unversteuerte Zigaretten sichergestellt. Ferner beschlagnahmten die Beamten über 300 sogenannte E-Shishas, 16.000 Euro in bar und einen Kleintransporter mit eingebauten Schmuggelverstecken, wie das Münchner Zollfahndungsamt am Dienstag mitteilte. Tatverdächtig sind eine 47-Jährige und ihr 20 Jahre alter Sohn. Gegen die beiden ordnete das Amtsgericht München Untersuchungshaft an.

dpa