Zweitgrößter Lotto-Jackpot in Bayern Über eine Woche nach Mega-Lottogewinn: 74-facher Millionär hat sich noch nicht gemeldet von Christoph Eberle

Merken

Mail an die Redaktion Noch Abwarten und Kaffee trinken? Der Gewinner des 74 Millionen Euro schweren Eurojackpots hat sich auch über eine Woche nach der Ziehung noch nicht gemeldet. −Symbolbild: dpa

München, Landeshauptstadt.Über großen Geldregen kann sich seit 28. März ein Lottospieler aus dem Freistaat freuen: Beim Eurojackpot hat er mit fast 74 Millionen Euro den bislang zweitgrößten Lotto-Gewinn abgeräumt. Doch auch nach über eine Woche hat er sich noch nicht gemeldet.

Jeden Dienstag und Freitag gibt es beim Eurojackpot mindestens zehn Millionen Euro und maximal 120 Millionen Euro zu gewinnen. Er wurde zuletzt im Mai 2020 von einem Gewinner aus Bayern geknackt - damals ging es um 90 Millionen Euro. Sprich: Die fast 74 Millionen Euro von Ende März sind der bislang zweithöchste Lottogewinn im Freistaat.

Aber es gibt eine Voraussetzung für ein Leben als Multimillionär: Der glückliche Gewinner - beziehungsweise die Gewinnerin muss sich mit der Spielquittung bei der Staatlichen Lotterie- und Spielbankverwaltung melden. Denn der Spielauftrag wurde anonym - also ohne Kundenkarte - abgegeben.

Bislang ist nur bekannt, dass für 4,50 Euro in Oberbayern getippt wurde

Auch über eine Woche nach der Ziehung hat sich noch niemand bei Lotto Bayern gemeldet und Anspruch auf den Mega-Jackpot erhoben. Das bestätigt Verena Ober, Leiterin der Stabstelle Unternehmenskommunikation und Pressestelle bei der Staatlichen Lotterie- und Spielbankverwaltung in München auf Anfrage der Mediengruppe Bayern. Bis dato ist nur bekannt, dass der Siegerspielschein in Oberbayern abgegeben wurde und die Person zwei Tipp für insgesamt 4,50 Euro spielte.

Ungewöhnlich ist das noch nicht. „Normalerweise machen die Gewinner innerhalb der ersten drei Monate ihren Gewinnanspruch bei uns geltend. Auch bei sehr hohen Gewinnen“, sagt Ober. Im aktuellen Fall hätte die Person auch darüber hinaus noch ein bisschen Zeit - erst Ende 2026 würde der Gewinnanspruch verfallen.

Das würde passieren, wenn der Gewinn nicht rechtzeitig geltend gemacht wird

Dass Millionengewinne nicht abgeholt werden, ist extrem selten. „Vor Jahren hatten wir einmal einen GlücksSpirale Höchstgewinn -eine Rente mit einem Barwert in Höhe von 2,1 Millionen Euro - der nicht abgeholt wurde“, so Lotto-Pressesprecherin Verena Ober. Nicht abgeholte Gewinne fließen ihr zufolge grundsätzlich in einen Fonds, aus dem Preise für Sonderauslosungen finanziert werden, oder fließen für gemeinnützige Zwecke in den Bayerischen Staatshaushalt. „Die nicht abgeholten Gewinnbeträge kommen somit wieder der Allgemeinheit zugute. In diesem Fall wurde der Gewinn in einen Fonds für Sonderauslosungen gegeben“, so Ober.