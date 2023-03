Frühjahrskur Über Nacht abnehmen? Passauer Ernährungsexperte erklärt, wie’s geht von Sandra Hiendl

Mail an die Redaktion Kleiner Snack vor dem Schlafengehen? Kein Problem, wenn es sich um Magerquark handelt. Foto: Adobe Stock

Passau, Stadt.Weniger essen als man verbraucht – so gelingt es immer, Gewicht zu reduzieren. Doch mit ein paar einfachen Tricks können wir sogar über Nacht im Schlaf abnehmen, wie Ernährungsexperte Andreas Brunner verrät.

Im Grunde genommen könnte man sich alle Diät-Ratgeber der Welt sparen, denn das Prinzip des Abnehmens lässt sich in einem Satz zusammenfassen: weniger essen als der Körper verbraucht. Wenn jemand aber nun beim Begriff „weniger essen“ an eine Diät oder gar an eine Hungerkur denkt, dann kann Andreas Brunner beruhigen.







„Genau betrachtet geht es aber gar nicht ums weniger essen, sondern um das, was man isst. Darauf sollte man den Fokus legen. Es macht zum Beispiel einen großen Unterschied, ob ich mir Spaghetti Carbonara oder Bolognese zubereite. Und wenn ich beim Bolognese-Gericht Vollkornnudeln statt Weißmehlnudeln wähle, die wesentlich mehr Ballaststoffe haben, kann ich allein auf diese Weise viele Kalorien einsparen, ohne auf den Genuss verzichten zu müssen“, klärt der Passauer Ernährungsberater und lizenzierte Fitness-Trainer auf. Er ist überzeugt, dass man auch große Mengen essen kann, solange es die richtigen Lebensmittel sind.

Zu viel Weißmehl kann auf Dauer zu Diabetes führen

Grundsätzlich rät der 37-Jährige, mehr auf Vollkorn statt auf Weißmehlprodukte zu setzen, denn eine Vollkornsemmel zum Frühstück werde viel langsamer verdaut als eine Weißmehlsemmel, bei der unser Körper hohe Mengen von Insulin ausschüttet, was langfristig bei großen Mengen sogar zu Diabetes führen könne. In seinem Fitness-Studio „Shredforce Raw Gym Passau“ erstellt Andreas Brunner für seine Mitglieder auch gerne Vergleichslisten. „Wenn ich zum Beispiel eine Frau mit einem Grundumsatz von 1800 Kalorien habe, liste ich ihr auf, was sie zum Frühstück, Mittag- und Abendessen zu sich nehmen könnte, und ich garantiere, dass sie davon satt wird. Die gleiche Menge an Kalorien hätten eineinhalb Fastfood-Menüs. Und jetzt mal ehrlich“, fragt der Ernährungsberater, „hält so ein Fastfood-Menü den ganzen Tag lang satt?“

Einen Trick, der den Körper dazu bringt, auch über Nacht Energie zu verbrauchen, hält der Passauer für besonders wirksam: Casein vor dem Schlafengehen zu sich zu nehmen. Diese besondere Eiweißform ist vor allem in Magerquark und Hüttenkäse vorhanden. „Wer zum Beispiel 100 Gramm Magerquark vor dem Bettgehen isst, wird über Nacht abnehmen, denn der Körper ist sechs bis acht Stunden damit beschäftigt, die Aminosäuren und das Protein zu verstoffwechseln und wird dabei viel Energie verbrauchen.“

Beeren wirken sich positiv aufs Stress-Hormon aus

Auch zum Frühstück bietet es sich an, Magerquark zum Beispiel mit einer Handvoll Beeren, mit Nüssen, Mandeln oder mit Haferflocken aufzupeppen, denn Proteine und Fette halten länger satt als Kohlenhydrate. Wer Magerquark oder Hüttenkäse nicht verträgt, kann auch die lactosefreie Variante wählen oder statt der Milchprodukte mehr Linsen essen. Beeren haben zudem einen positiven Einfluss auf unsere Psyche, denn sie lassen den Cortisol-Spiegel sinken. Cortisol ist auch als Stress-Hormon bekannt.

Was Andreas Brunner noch wichtig ist zu betonen: Muskeln sind Energieträger, das bedeutet vereinfacht, je mehr Muskeln wir aufbauen, desto mehr können wir uns auch beim Essen erlauben. Das müsse beileibe nicht bedeutet, mit dem Bodybuilding zu beginnen, sondern vielmehr mit kleinen Übungen, die jeder auch zuhause in seinen Alltag einbauen könne (siehe unten).

Auch das tägliche Wiegen hält der Experte für sinnvoll: „Ich rate aber immer, sich jeden Tag sein Ergebnis aufzuschreiben und am Ende der Woche einen Durchschnitt zu erstellen. Und ihn dann nach Woche zwei mit Woche eins zu vergleichen, denn wenn man mehr Muskeln aufbaut, wiegt man auch mehr, was wiederum manche verunsichern könnte. Deshalb ist es ganz wichtig, auch immer seine Umfänge zu messen: Am besten auf Höhe Bauchnabel und Hüftknochen. Hier lassen sich die Erfolge gut und realistisch abmessen.“

Andreas Brunner steht für Fragen am Dienstag, 28. März, von 10 Uhr bis 11 Uhr unter ✆ 0851/37930102 zur Verfügung.