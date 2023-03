Ermittlungen Überfall auf Geschäftsmann in der Oberpfalz

Unbekannte haben in der Oberpfalz einen Geschäftsmann und seine Lebensgefährtin überfallen und Schmuck und Geld erbeutet. Mehrere Maskierte überraschten das Paar am Montag vor seinem Wohnanwesen in Windischeschenbach (Landkreis Neustadt), wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

dpa