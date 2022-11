Landkreis Aschaffenburg Überfall auf Goldtransporter: Hohe Belohnung für Hinweise Nachdem falsche Polizisten einen Goldtransporter in Unterfranken überfallen haben, ist für Hinweise aus der Bevölkerung nun eine Belohnung von 100.000 Euro ausgelobt worden. Die Ermittler hoffen laut einer Polizeimitteilung vom Donnerstag vor allem auf mehr Informationen zum Fluchtauto, zu Handfesseln und zur Beute.

Ein Fahrzeug der bayerischen Polizei fährt mit Blaulicht durch die Innenstadt. Foto: Peter Kneffel/Peter Kneffel/dpa/Symbolbild

Alzenau.Bereits am 19. August hatten bewaffnete Unbekannte in Polizeiuniform einen Werttransporter in einem Industriegebiet in Alzenau (Landkreis Aschaffenburg) zum Anhalten bewegt und die Insassen gefesselt. Sie raubten laut Polizei mehrere Behälter mit Goldgranulat. Das verlassene Fluchtfahrzeug wurde später wenige Kilometer entfernt in der Nähe eines Autobahn-Pendlerparkplatzes brennend gefunden. Der Wagen wurde den Angaben zufolge bereits Ende Juni im hessischen Langen (Landkreis Offenbach) gestohlen, tauchte aber vor dem Überfall auch in Berlin auf.

Neben Hinweisen zum Auto geht die Polizei nun unter anderem der Frage nach, welches Unternehmen Handschellen mit sechsstelligen Nummern herstellt. Außerdem hoffen die Ermittler auf Hinweise zur Beute, also zu größeren zum Verkauf angebotenen Mengen Goldgranulat.

Die Belohnung wurde von zwei geschädigten Unternehmen ausgelobt. Den Wert der Beute gibt die Polizei zunächst nicht bekannt.