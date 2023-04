Augsburg Überfall auf schlafende Senioren: Zweite Prozessrunde

Der Prozess um den brutalen Überfall auf ein schlafendes Seniorenpaar in dessen Haus geht in eine weitere Runde. Sowohl die Staatsanwaltschaft als auch zwei der drei in erster Instanz Verurteilten haben Revision beantragt, wie das Landgericht Augsburg auf Nachfrage mitteilte. Der dritte Angeklagte hat auf Rechtsmittel verzichtet. Er hatte in der Verhandlung ein umfangreiches Geständnis abgelegt. Zuvor hatte die „Augsburger Allgemeine“ darüber berichtet.

dpa