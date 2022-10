Kriminalität Überfall auf Tankstelle: Mann mit Pistole fordert Bargeld

Ein bewaffneter Unbekannter hat in Oberbayern eine Tankstelle überfallen. Der Mann trug bei dem Überfall in Wolfratshausen (Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen) eine Pistole bei sich und forderte Bargeld, Wie die Polizei am Samstag mitteilte. Danach sei er geflohen. Die Polizei leitete nach dem Vorfall am Freitag eine Großfahndung ein, konnte den Mann jedoch zunächst nicht finden. Die Kriminalpolizei Weilheim hat die Ermittlungen unter der Leitung der Staatsanwaltschaft übernommen.

dpa