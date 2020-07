Anzeige

Unfälle Überflutete Straße: Polizisten bei Unfall schwer verletzt

Aiterhofen.Die zwei Polizisten in dem Wagen wurden schwer verletzt. Die Beamten seien mit ihrem Dienstwagen in Aiterhofen (Landkreis Straubing-Bogen) zu einem Einsatz unterwegs gewesen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Das Wasser auf der Straße stammte von einer Bewässerungsanlage in einem angrenzenden Feld. Gegen dessen Besitzer wird nach dem Unfall am Mittwoch wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt.