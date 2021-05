Anzeige

Fussball Überlegene Fürther nur mit 2:2 im Aufstiegskampf Die SpVgg Greuther Fürth lässt beim 2:2 gegen den Karlsruher SC unnötig Punkte liegen. Welche Folgen dieses Unentschieden hat, lässt sich erst in den kommenden Tagen absehen. Die Spiele von Bochum, Hamburg und Kiel stehen noch aus.

Mail an die Redaktion Philipp Hofmann (r) vom Karlsruher SC erzielt mit Kopf den Treffer zum 0:1. Foto: Daniel Karmann/dpa

Fürth.Die SpVgg Greuther Fürth hat sich im Kampf um den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga nach einem Missgeschick von Torhüter Sascha Burchert mit einem Punkt begnügen müssen. Die Franken verpassten am Samstag beim 2:2 (1:2) gegen den Karlsruher SC aber den angestrebten und gut möglichen Sieg. „Wir müssen uns heute an die eigene Nase fassen“, sagte Trainer Stefan Leitl. „Dieses Spiel musst du gewinnen.“

Philipp Hofmann (4. Minute) und Marco Thiede (36.) begünstigt durch den Burchert-Fauxpas sorgten zweimal für die KSC-Führung. Havard Nielsen (26.) und Branimir Hrgota (70./Foulelfmeter) brachten die spielerisch starken Fürther aber zweimal zurück. „Es kostet unheimlich Energie, permanent einen Rückstand aufholen zu müssen“, sagte Leitl.

Auch Kapitän Hrgota haderte. „Wir haben zwei Punkte liegen gelassen“, sagte er bei Sky. „Wir müssen das defensiv und vorne besser machen.“ Paderborn auswärts und Düsseldorf zu Hause sind die nächsten Aufgaben für die Franken. „Wir spielen bis zum 34. Spieltag und danach sehen wir, wo wir stehen“, sagte der Fürther Kapitän.

In der Tabelle bleiben die Franken mit 58 Punkten Zweiter hinter dem VfL Bochum (60 Zähler). Das Team aus dem Ruhrgebiet ist am Sonntag Gastgeber für Jahn Regensburg. Am Montag spielen dann Holstein Kiel (56 Punkte) gegen Hannover 96 und der Hamburger SV (52 Punkte) gegen den 1. FC Nürnberg. Die Kieler haben zudem noch ein Nachholspiel gegen Regensburg auszustehen.

Ein halbes Jahr kickte Hofmann einst für die Franken, jetzt ärgerte der KSC-Angreifer seinen Ex-Club im Aufstiegsrennen. Nach einer Flanke von Sebastian Jung setzte sich Hofmann im Luftduell gegen den nicht optimal postierten Paul Jaeckel durch und bejubelte sein elftes Saisontor. Fürth erholte sich schnell vom Gegentor und kam zum verdienten und folgerichtigen Ausgleich. Doch nachdem sich Burchert einen eigentlich zu unplatzierten Thiede-Schuss selbst ins Tor lenkte, mussten die Franken erneut einem Rückstand hinterherrennen.

Fürth blieb klar überlegen - und belohnte sich mit dem erneuten Ausgleich. Nach Foul an Hrgota verwandelte er selbst sicher. Ein weiterer Strafstoß nach einem Handspiel von Christoph Kobald wurde nach Eingreifen des Videoschiedsrichters nicht gegeben (72.). Fürth drängte und drängte, der Siegtreffer glückte aber nicht mehr.

