Gesang Überlieferte Lieder sind ein Schatz Musikfreunde können sie übers Ohr lernen und singen.

Durch Vor- und Nachsingen werden „lauter liabste Liader" gelernt und gesungen. Foto: Dagmar Held

Schwandorf.Lieblingskleider, Lieblingsbücher – gerne umgeben wir uns mit Dingen, die wir mögen und die uns in besonderem Maße ansprechen. Ganz besonders trifft dies auf die Musik zu, die uns berührt. Sicher fällt jedem so ein Moment ein, in dem ihm eine bestimmte Musik oder ein Lied besonders naheging.

Der Bayerische Landesverein für Heimatpflege bietet allen singfreudigen Menschen einen ganzen Tag lang die Gelegenheit, ganz besondere Lieder zu lernen: am Samstag, 11. Mai, von 10 bis 17 Uhr in Gögglbach bei Schwandorf im Gasthaus Haunersdorfer. Alle Lieder beruhen auf mündlicher Überlieferung, die über eine ganz andere Klangästhetik verfügt als der geschulte Gesang. Die Lieder sind nicht aus gedruckten Sammlungen entnommen, sondern wurden bei älteren Sängerinnen und Sängern gesammelt und auf Tonband aufgenommen – in der Oberpfalz ebenso wie im weiteren Bayern, auch bei den Nachfahren ausgewanderter Böhmerwäldler im rumänischen Banat. Ein wahrer musikalischer Schatz konnte auf diese Weise zusammengetragen werden. Die Zeiten solcher Raritäten aus mündlicher Singpraxis sind heute nahezu vorbei.

Einer kleinen Gruppe erfahrener Singleiter um die Hohenburgerin Simone Lautenschlager, die an der Musikhochschule München für den Ausbildungsgang Volksmusik zuständig ist, und Franz Schötz von der Volksmusikstelle für Niederbayern und die Oberpfalz liegen viele dieser Besonderheiten als „Liabste Liader“ besonders am Herzen. Sie möchten ihre Lieder mit vielen anderen teilen und laden deshalb alle Singbegeisterten ein, ob „Badewannensänger“ oder erfahrenere Choristinnen, eine Auswahl davon zu lernen – nicht vom Blatt, sondern übers Ohr durch Vor- und Nachsingen.

Die Lieder werden in der überlieferten Mehrstimmigkeit vermittelt. Für jede Stimme steht ein Stimmführer bereit, an den man sich dranhängen kann. Erst beim Selber-Singen entfalten diese Lieder ihren Reiz und ihre Kraft, die nicht nur in den ansprechenden Melodien liegen, sondern auch im drei- und vierstimmigen Klang.

Formlose Anmeldung ist erwünscht per E-Mail an franz.schoetz@heimat-bayern.de, oder Telefon (0 99 61) 9 42 65 38 (auch auf den Anrufbeantworter sprechen).