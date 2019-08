Übernahmekampf beflügelt Osram-Aktie

Stellenabbau:

Im Januar hat das Unternehmen verkündet, dass am Standort Regensbug 300 Mitarbeiter das Unternehmen verlassen sollen. Dank großzügiger Abfindungsangebote habe es genügend Freiwillige gegeben, wie das Unternehmen Ende Mai mitteilte. Rund 300 Mitarbeiter haben demnach in Regensburg das Abfindungsangebot angenommen. Bald sind nur noch 2500 Beschäftigte an Bord. Bis Ende September soll der Stellenabbau komplett vollzogen sein.