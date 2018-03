Fussball Überraschende Pleite: Nürnberg verliert 0:2 gegen Fürth

Merken

Mail an die Redaktion Tim Leibold (r) von Nürnberg und Roberto Hilbert von Fürth im Zweikampf. Foto: Daniel Karmann

Nürnberg.Der 1. FC Nürnberg hat im Aufstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga eine besonders schmerzhafte Pleite kassiert. Der Spitzenreiter verlor am Samstag die 264. Auflage von Deutschlands Rekordderby mit 0:2 (0:0) gegen die SpVgg Greuther Fürth. Im Duell der Altmeister sorgten Khaled Narey (49. Minute) und Joker Daniel Steininger (90.+2) vor 47 489 Zuschauern für den ersten Fürther Auswärtssieg der Spielzeit. Der „Club“ bleibt trotz der ersten Niederlage nach zuvor elf ungeschlagenen Spielen Tabellenführer, am Sonntag kann Düsseldorf mit einem Sieg vorbeiziehen. Die Fürther stehen wie zuletzt am zweiten Spieltag über den Abstiegsrängen.