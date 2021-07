Anzeige

Wetter Überschwemmungen in Franken Unwetter mit Starkregen haben erneut zu Überschwemmungen und zahlreichen Notfällen in Teilen Bayerns gesorgt.

Mail an die Redaktion Starkregen führte zu Überschwemmungen in Franken wie hier auf der überfluteten Bundesstraße 470 nahe Bad Windsheim. Foto: Friedrich/picture alliance/dpa/Vifogra

Neustadt an der Aisch.Schwer betroffen ist etwa der fränkische Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim: Dort wurde aufgrund von Überschwemmungen, Erdabrutschen und entwurzelten Bäumen die Großschadensereignislage ausgerufen, wie das Landratsamt am Freitag mitteilte. Der Unterricht an den Schulen sei eingestellt worden.

Zahlreiche Straßen und Wege seien in dem Landkreis in der Nacht und am Vormittag überflutet worden. Auch viele Grundstücke und Keller standen unter Wasser.

Flutwelle bedroht Parkplatz mit Autos

Im etwa 20 Kilometer entfernten Herzogenaurach (Landkreis Erlangen-Höchstadt) warnte die Polizei vor einer 60 Zentimeter hohen Flutwelle auf dem Fluss Aurach. Autos, die auf einem Parkplatz in der Nähe abgestellt seien, sollten unverzüglich weggefahren werden, hieß es.

Außerdem wurde etwa die Gegend um Hof getroffen: 70 Einsätze seien noch abzuarbeiten, sagte ein Sprecher der Integrierten Leitstelle Hochfranken. Keller und Straßen seien überflutet, Bäume abgeknickt. Verletzte habe es aber keine gegeben. (dpa)