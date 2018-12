Reisen „Übertourismus auch in den Alpen? In Bayern gilt neben München vor allem Neuschwanstein als Hot Spot. Dort will man mehr Qualität statt Quanität.

Von Ulf Vogler

Mail an die Redaktion Die Berge vertragen auch nur eine begrenzte Zahl von Touristen. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Füssen.Ein Schlagwort bestimmt seit einigen Jahren international die Diskussion über die Tourismusentwicklung: Overtourism. Zu Beginn waren es insbesondere die Kurztrips in die großen Städte wie Venedig, die zum „Übertourismus“ und zu Konflikten zwischen Einheimischen und Besuchern führten. Manche besonders belastete Orte wie Dubrovnik in Kroatien und die norwegische Hafenstadt Bergen versuchen deswegen inzwischen, die Menge der Gäste zu beschränken. Inzwischen ist das Thema auch in der Fläche angekommen. Angesichts ständig neuer Rekordzahlen in den Tourismusbilanzen wird auch im bayerischen Alpenraum darüber diskutiert, wie viele Urlauber die Region verträgt.

Die Zahl der Betten stieg deutlich an

In Füssen sind Hotelinvestoren nicht mehr uneingeschränkt willkommen, nachdem binnen zwei Jahren die Zahl der Betten um etwa 500 auf rund 7150 gestiegen ist. „Vom Grundsatz her betrachten die touristischen Gremien die Anzahl der Betten in Füssen als ausreichend“, sagt Füssens Tourismusdirektor Stefan Fredlmeier. In der Stadt in Nachbarschaft zum beliebten Schloss Neuschwanstein geht es um Qualität und nicht mehr um Quantität. Bedarf sieht Fredlmeier eher in Nischen, die bislang noch nicht so gut besetzt sind. Er nennt Jugend- und Familienhotels oder auch speziell barrierefreie Häuser.

Zahlen und Entwicklung Entwicklung: Grundsätzlich gehen in Bayern seit Jahrzehnten die Touristenzahlen steil nach oben. Nach Angaben des Statistischen Landesamtes haben sich die Gästeankünfte seit 1983 weit mehr als verdoppelt, auf über 37 Millionen.

Ausland: Die Zahl der ausländischen Besucher verdreifachte sich sogar, sie stellen inzwischen mehr als neun Millionen Ankünfte.

„Der Tourismusboom wird aus meiner Sicht weitergehen“, sagt der Tourismusforscher Professor Alfred Bauer. Der Dekan der Fakultät Tourismus-Management der Hochschule in Kempten sieht allerdings keine generelle Gefahr von Overtourism im Freistaat, wohl aber an einzelnen „Hot Spots“, die bei Urlaubern und Tagesgästen besonders beliebt sind. Dies betreffe auch ländliche Gegenden „wie beispielsweise Neuschwanstein und aktuell das Walchensee-Gebiet und das südliche Oberallgäu, das an manchen Tagen regelrecht im Verkehr erstickt“, erklärt Bauer. Nach den Ergebnissen einer bundesweiten Umfrage der Kemptener Forscher nennen 16 Prozent der Menschen das weltberühmte Schloss des legendären Ludwig II. als ein Beispiel für Massentourismus in der Bundesrepublik. Kein Wunder, schließlich strömen Jahr für Jahr etwa eineinhalb Millionen Menschen nach Neuschwanstein bei Schwangau, einer Gemeinde mit gerade einmal etwas mehr als 3000 Einwohnern.

