Bildung Übertritt: Viertklässler auf Anschlag Stress im letzten Grundschuljahr: Die Regensburger Studentin Julia Braun zeigt, dass auch Mittelschule zum Abitur führen kann

Von Isolde Stöcker-Gietl

Merken

Mail an die Redaktion Für rund 8000 Viertklässler in der Oberpfalz gibt es in wenigen Tagen die Übertrittszeugnisse. Hinter manchen Kindern liegen stressige Monate.Foto: Patrick Seeger/dpa

Regensburg.Die 20-jährige Julia Braun studiert im zweiten Semester Lehramt für Mittelschulen an der Uni Regensburg. Sie hat sich ganz bewusst die Mittelschule ausgesucht, jene Schule, die in Bayern immer mehr an Ansehen verliert. Denn Julia Braun weiß sehr genau, was an diesen Schulen geleistet wird und sie weiß aus eigener Erfahrung, dass die Mittelschule keine Einbahnstraße ist. Denn sie selbst ist diesen Weg gegangen und damit das beste Beispiel dafür, dass nach der vierten Klasse längst nicht alle Weichen gestellt sind.

In wenigen Tagen erhalten knapp 9000 Viertklässler in der Oberpfalz wieder ihre Übertrittszeugnisse, die über den weiteren Schulbesuch entscheiden. Für den Übertritt an ein Gymnasium müssen die Schüler in 22 Proben in Deutsch, Mathematik sowie Heimat- und Sachkunde einen Notenschnitt von 2,33 erreicht haben, für die Realschule sind es 2,66. Über den Daumen gepeilt verteilen sich die Oberpfälzer Grundschüler danach zu etwa je einem Drittel auf Mittelschule, Realschule und Gymnasium, während im Regierungsbezirk Oberbayern das Gymnasium längst mit Abstand die von Eltern bevorzugte Schule geworden ist. In Münchner Vororten wie Grünwald wechseln bis zu 80 Prozent der Viertklässler eines Jahrgangs aufs Gymnasium. In der Oberpfalz waren es im vergangenen Jahr 34,7 Prozent. Nur in Niederbayern ist die Quote mit 31,5 Prozent noch niedriger.

Gymnasium ist der Favorit

Je höher der Bildungsabschluss der Eltern, desto größer der Wunsch, dass auch das Kind nach der Grundschule auf ein Gymnasium wechselt, hat eine vom Bundesministerium für Bildung und Forschung in Auftrag gegebene Studie aus dem Jahr 2010 ergeben, für die mehr als 5000 Viertklässler und ihr familiäres Umfeld untersucht wurden. Familien, in denen mindestens ein Elternteil Fachabitur hatte, wünschten sich drei Viertel, dass das Kind ein Gymnasium besucht, 16 Prozent favorisierten einen Realschulabschluss und nur etwa ein Prozent den Hauptschulbesuch. Allerdings strebten auch Eltern mit keinem oder einem Hauptschulabschluss für ihre Kinder das Gymnasium (31 Prozent) an, nur zehn Prozent die Hauptschule. Umgekehrt erhielten allerdings 54 Prozent der Eltern aus dieser Gruppe die Empfehlung der Schule, das Kind auf eine Hauptschule zu schicken, bei den Eltern mit mindestens einem Fachabitur-Abschluss bekamen 60 Prozent die Empfehlung für das Gymnasium. Der Bildungsforscher Wilfried Bos von der TU Dortmund sagte dem Nachrichtenmagazin „Spiegel“, dass „für ein Professorenkind die Wahrscheinlichkeit, vom Lehrer eine Empfehlung fürs Gymnasium zu bekommen, etwa drei Mal höher sei als für ein Facharbeiterkind – bei gleicher Leistung und gleicher Intelligenz“.

Julia Braun kommt aus einer sogenannten Akademikerfamilie. Ihr Vater ist Sportmediziner mit eigener Praxis, ihre Mutter ist gelernte Metzgereifachverkäuferin. Die Eltern trennten sich, als Julia in der dritten Klasse war. Sie habe von der ersten Klasse an eine wenig ambitionierte Arbeitseinstellung gezeigt und auch mal die Hausaufgaben vergessen. Notenmäßig bewegte sie sich deshalb im Mittelfeld. „Ich war sicher nicht dumm, aber ich war eben wenig ehrgeizig“, sagt die Studentin.

Ihren Eltern ist sie dankbar, dass sie entspannt blieben und ihr selbst in der vierten Klasse keinen Stress wegen der Noten machten. „Ich fand es schlimm, dass Mitschüler wegen einer Drei in einer Probe zu weinen anfingen.“ Ihre Eltern hätten stattdessen ihr die Entscheidung überlassen.“ Julia schrieb Zweier und Dreier, für den erforderlichen Schnitt zum Übertritt an eine Realschule oder das Gymnasium reichte es nicht. Am Probeunterricht wollte sie nicht teilnehmen. „Andere Schüler, die schlechter waren als ich, schafften es noch auf diesem Weg. Ich wollte mich diesem Stress nicht aussetzen.“

Lesen Sie hier ein Interview mit der Schulberatungsstelle Oberpfalz

In anderen Familien laufen die Vorbereitungen für das „Grundschul-Abitur“ dagegen stabsplanmäßig. In Internet-Foren tauschen sich Mütter über erfolgreiches Lern-Coaching, Nachhilfematerialien und eine gute Verhandlungstaktik beim Elternsprechtag aus. Bei den Kindern bleibt das nicht folgenlos. Fast jeder zweite bayerische Dritt- und Viertklässler zeigt laut einer 2016 veröffentlichten Studie der Universität Würzburg erhöhte Stresswerte. Bei 16 Prozent der bayerischen Grundschüler sei die Stressbelastung sogar so hoch, dass es „von einer Gefährdung des Kindeswohls nicht mehr weit entfernt“ sei, meinen Bildungsforscher.

Wohl auch deshalb predigt das Kultusministerium gebetsmühlenartig die Durchlässigkeit im dreigliedrigen bayerischen Schulsystem. „Das bayerische Bildungswesen ist ein System der wiederkehrenden Chancen und Möglichkeiten“, heißt es. Mit dem Schuljahr 2012/2013 wurde das Spektrum um die sogenannten Einführungsklassen an Gymnasien erweitert. Eine weitere Möglichkeit, um Schülern mit Mittlerer Reife den Weg zur allgemeinen Hochschulreife zu ebnen.

Zahlen rund um den Übertritt in Bayern In Bayern: 2016 besuchten laut dem Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung 104 106 Kinder die vierte Klasse an Grundschulen. Davon setzten 30 Prozent ihre Schullaufbahn an einer Mittelschule fort, 29 Prozent traten an eine Realschule und 39 Prozent an ein Gymnasium über.

Bis 2010 wurde bei den Übertritten an die Haupt- bzw. Mittelschule ein kontinuierlicher Rückgang festgestellt. Dagegen sind die Übertritte an das Gymnasium und an die Realschule angestiegen. Von 2011 bis 2016 haben sich die Übertrittsquoten aller Schularten nur noch wenig verändert.

Jungen und Mädchen unterscheiden sich kaum im Übertrittsverhalten. Verglichen mit Mädchen treten Jungen nach wie vor etwas häufiger an eine Mittelschule über und etwas seltener an Realschule oder Gymnasium.

: In den Landkreisen war 2016 der Anteil der Übertritte an die Realschule höher, in den kreisfreien Städten tritt ein höherer Anteil der Kinder an das Gymnasium über. Bei der Mittelschulquote gibt es nur einen geringen Unterschied zwischen Stadt und Land.

Kinder ohne deutschen Pass treten häufiger als ihre Mitschüler an die Mittelschule über und seltener an die Realschule oder das Gymnasium. Zwischen den Nationalitäten zeigen sich große Unterschiede: Beispielsweise besuchen Kinder mit türkischer, griechischer oder syrischer Staatsangehörigkeit viel häufiger die Mittelschule. Kinder mit österreichischem, vietnamesischem oder chinesischem Pass hingegen besuchen häufiger ein Gymnasium als deutsche Kinder. Quelle: Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung

„Wir sehen uns als Alternative zur 13. Klasse der Fachoberschulen“, sagt Dr. Beate Panzer, Schulleiterin am Johann-Michael-Fischer-Gymnasium in Burglengenfeld, wo Julia Braun ihre Allgemeine Hochschulreife geschafft hat. In der Oberpfalz bieten auch das Goethe-Gymnasium Regensburg sowie die Gymnasien Amberg, Cham, Oberviechtach, Weiden und Tirschenreuth sowie Mainburg im Landkreis Kelheim das Vorbereitungsjahr an.

Ein anspruchsvoller Weg

Für Schulleiterin Panzer ist es wichtig, dass sich die Schüler in der Einführungsklasse mit der Arbeitsweise an einem Gymnasium vertraut machen können und zudem das Rüstzeug für die zweite Fremdsprache erhalten. Die Schüler, die aus den M-Zügen der Mittelschulen oder über die Realschulen ans Gymnasium wechseln wollen, müssen Gutachten ihrer bisherigen Schulen vorlegen, in denen unter anderem das Lern- und Arbeitsverhalten untersucht wird. „Es geht nicht nur darum, dass sich die Schüler inhaltlich mit dem Lernstoff auseinandersetzen, sondern auch um selbstständige Arbeitsweise“, erläutert Panzer. In Burglengenfeld liegen die Zahlen der Schüler, die diesen durchaus anspruchsvollen Weg über die Einführungsklasse gehen im einstelligen Bereich. „Aber in jedem Abiturjahrgang ist mindestens einer dieser Schüler unter den Jahrgangsbesten“, sagt Panzer.

Unter die Schulbesten hat es Julia Braun zwar nicht geschafft, aber sie selbst ist sehr zufrieden mit ihrem Zweier-Abitur. Gerade auch vor dem Hintergrund, dass sich die Schüler aus den Einführungsklassen bei Mitschülern und Lehrern die Anerkennung erarbeiten müssen. „Da wird schon sehr darauf geschaut, was die können“, sagt Julia Braun. Dass bei ihr der Bildungsweg nicht gerade, sondern über einige Umwege verlief, sieht sie inzwischen als Vorteil – auch für ihre spätere Arbeit als Lehrerin. Denn sie hat sich Stufe für Stufe alles selbst erarbeitet.