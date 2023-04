Bildung Übertrittszeugnisse für rund 112.000 Schulkinder: Kritik

Rund 112.000 Viertklässlerinnen und Viertklässler erhalten am 2. Mai in Bayern ihr Übertrittszeugnis. Das teilte das Staatsministerium für Unterricht und Kultus am Donnerstag auf Anfrage mit. Das Zeugnis gibt eine wichtige Empfehlung dafür, ob Kinder nach der Grundschule aufs Gymnasium, die Real- oder Mittelschule wechseln sollten. Entscheidend ist dabei der Notendurchschnitt der drei Fächer Deutsch, Mathematik sowie Heimat- und Sachkunde.

dpa