Feuerwehr Übler Gestank löst Großeinsatz aus Aufregung in der Karmelitenstraße in Schwandorf: Feuerwehr, Polizei und THW rückten wegen verspritzter Buttersäure an.

Merken

Mail an die Redaktion Die Feuerwehr rückte in der Schwandorfer Karmelitenstraße aus. Foto: Dietmar Zwick

Schwandorf.Am Freitagabend um 20.30 Uhr rückten Feuerwehr, THW und Polizei zu einem Großeinsatz in der Karmelitenstraße 5 in Schwandorf aus. In einem Mehrfamilienhaus war ein beißender Gestank festgestellt worden. Mehrere Personen klagten über Atembeschwerden und Unwohlsein. Ein Notruf ging bei der ILS Amberg ein. Feuerwehren aus Schwandorf, Fronberg und Teublitz kamen mit dem Gefahrgutzug. Die Feuerwehr Schwandorf holte sechs Personen mittels Fluchthauben aus dem Gebäude und übergab sie dem BRK und Johannitern, die mit zehn Einsatzkräften vor Ort waren.

Die Polizei beauftragte mehrere fachkundige Personen, denn man könne aktuell nicht feststellen, um welchen Stoff es sich handelt. Auf Gas schlugen die Messgeräte allerdings nicht an. Im weiteren Verlauf des Einsatzes konnte im Treppenhaus des Anwesens verspritzte Buttersäure festgestellt werden. Die polizeilichen Ermittlungen hierzu dauern derzeit noch an. Sechs Personen mussten sich leicht verletzt mit Augenreizungen in ärztliche Behandlung begeben. Auch am Samstagmorgen war noch unklar, wann das Mehrfamilienhaus wieder betreten werden darf.

70 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren vor Ort, Einsatzkräfte des THW und der Polizei kamen hinzu, so der Pressesprecher der Feuerwehr im Landkreis Schwandorf, Hans-Jürgen Schlosser. (szd)

Weitere Polizeimeldungen aus dem Landkreis Schwandorf finden Sie hier.

Weitere Nachrichten aus Bayern finden Sie hier!