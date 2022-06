Waldheim Übungsbombe mit Gift entdeckt: Verseuchte Erde muss weg

Nach dem Auslaufen hochgiftiger Flüssigkeit aus einer Übungsbombe in Schwaben muss das verseuchte Erdreich entfernt werden. Ein Bauarbeiter habe die Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg am Dienstag bei Straßenarbeiten in Waldheim (Landkreis Günzburg) mit einer Baggerschaufel angekratzt, teilte die Polizei mit. Dabei sei gelber Rauch aufgestiegen, der sich später als giftiges Gas herausstellte. Mittlerweile sei die Bombe abtransportiert worden. Verletzt wurde niemand.

dpa