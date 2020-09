Anzeige

Fussball UEFA: Bald Entscheidung über Fan-Frage Nach dem Pilotprojekt beim Supercup-Sieg des FC Bayern München soll über künftige Fan-Regularienentschieden werden.

Budapest.

Nach dem umstrittenen Pilotprojekt beim Supercup-Sieg des FC Bayern München gegen den FC Sevilla will die UEFA vermutlich noch in der kommenden Woche eine Entscheidung über künftige Fan-Regularien treffen. Rund um die Auslosung zur Champions League am Donnerstag in Nyon könnte demnach entschieden werden, ob auch in der Fußball-Königsklasse und in den anstehenden Länderspielen im Oktober wieder Zuschauer Zutritt zu den Stadien bekommen, hieß es am Freitag aus Verbandskreisen. Eine Festlegung müsste das Exekutivkomitee in einer Video-Konferenz treffen.

Rund 15 500 Zuschauer

Für eine detaillierte Bewertung der Abläufe bei der Partie am Donnerstagabend in der Puskas Arena von Budapest sei es noch zu früh. Informationen über gravierende Probleme beim Ablauf habe man aber nicht, hieß es von der UEFA. Trotz Kritik hatte die Europäische Fußball-Union die Partie im Corona-Hotspot vor rund 15 500 Zuschauern veranstaltet. Viele Münchner Anhänger hatten nach eindringlicher Warnung von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder wegen der Pandemielage auf die Reise nach Ungarn verzichtet.

Test gegen die Türkei

Von der Entscheidung der UEFA ist auch abhängig, ob die deutsche Fußball-Nationalmannschaft erstmals seit November 2019 wieder vor Zuschauern spielen kann. Nach einem Test gegen die Türkei am 7. Oktober in Köln stehen die Partien der Nations League am 10. Oktober in Kiew gegen die Ukraine und am 13. Oktober wiederum in Köln gegen die Schweiz an. Der DFB würde für die Heimspiele wohl einige Tausend Karten verkaufen wollen, sofern es die Genehmigung der UEFA und der letztlich entscheidenden lokalen Behörden in Köln gibt.