Fussball UEFA-Fußballer des Jahres: Lewandowski und Neuer nominiert Robert Lewandowski und Manuel Neuer dürfen auf die Auszeichnung als Europas Fußballer des Jahres hoffen, Hansi Flick hat bei der Trainer-Kür nur deutsche Konkurrenz.

Nyon.Bei der Vergabe der höchsten individuellen Auszeichnungen der Europäischen Fußball-Union könnte Champions-League-Sieger FC Bayern München erstmals seit dem ersten Triplejahr 2013 wieder abräumen.

Bayern-Kapitän Neuer und Torschützenkönig Lewandowski befinden sich neben Kevin De Bruyne von Manchester City unter den drei Nominierten einer Jury für die Auszeichnung des UEFA-Spielers der Saison 2019/20. „Es ist natürlich ein ganz besonderes Gefühl, gerade für mich als Torwart. Wenn Lewy und ich dabei sind, ist es auch eine große Auszeichnung für den FC Bayern und für uns als Mannschaft“, sagte Neuer am Mittwoch in Budapest. „Mich würde es freuen, wenn es einen vom FC Bayern trifft. Ich habe da so eine Vorahnung.“

Maßgeblich war die Abstimmung von 80 Trainern der Clubs, die an der Gruppenphase von Champions League und Europa League teilnahmen, sowie 55 Journalisten. Hinter Lionel Messi und Neymar auf dem geteilten vierten Platz kam Thomas Müller bei der Abstimmung auf Rang sechs. Thiago als Achter und Joshua Kimmich als Neunter sind ebenfalls aus dem Münchner Team, das die Königsklasse gewann, unter den Top Ten. Das teilte der Kontinentalverband am Mittwoch mit.

Zuletzt war Franck Ribéry vor sieben Jahren als ein Profi aus der Bundesliga als Europas Fußballer des Jahres ausgezeichnet worden. 2014 wurde Neuer Zweiter hinter Cristiano Ronaldo, der dieses Jahr nur Platz zehn belegte.

Bei den Trainern stehen Bayerns Flick, Vorjahressieger Jürgen Klopp vom FC Liverpool und RB Leipzigs Julian Nagelsmann unter den Top Drei. Bei den Frauen erhielten Pernille Harder, die zuletzt vom VfL Wolfsburg zum FC Chelsea wechselte, sowie Lucy Bronze und Wendie Renard, die mit Lyon die Königsklasse gewannen, die meisten Punkte. Bei den Trainern von Frauen-Teams ist unter anderen Wolfsburgs Stephan Lerch nominiert.

Die Preise werden am 1. Oktober im Rahmen der Auslosung der Champions-League-Auslosung vergeben.