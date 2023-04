Naturschutz Uferschnepfe und Braunkehlchen könnten in Bayern aussterben

Die Bestände von Uferschnepfe und Braunkehlchen sind nach einer landesweiten Wiesenbrüter-Kartierung weiter zurückgegangen. Diese beiden Arten drohen in den nächsten Jahren und Jahrzehnten in Bayern auszusterben, teilten das bayerische Landesamts für Umwelt (LfU) in Augsburg und der Naturschutzbund LBV in Hilpoltstein am Freitag mit.

dpa