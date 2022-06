Literatur Ukraine-Schwerpunkt beim Literaturfest München

Das Literaturfest München in diesem Herbst widmet sich der Literatur und der Kultur der Ukraine. Im Mittelpunkt werde der Dialog zwischen deutschen und mittelosteuropäischen Autoren stehen, deren Länder durch den Einfluss der ehemaligen Sowjetunion geprägt seien, sagte die ukrainische Autorin Tanja Maljartschuk, die das zentrale Festivalprogramm „Forum“ kuratiert. Vor allem im deutschsprachigen Raum werde ihr Land immer nur in Verbindung mit Russland gesehen. „Dabei gehört die Ukraine mitsamt ihrer Geschichte und ihren Werten in die Reihe ihrer mitteleuropäischen Nachbarn.“

dpa