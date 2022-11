Rottal-Inn Ukrainische Familie mit Softair-Pistole beschossen

In Niederbayern hat ein Mann eine aus der Ukraine stammende Familie mit einer Softair-Pistole beschossen. Der mutmaßliche Täter wurde mittlerweile gefunden, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Vergangenen Freitag durchsuchten Ermittler die Wohnung des 35-jährigen Mannes in Eggenfelden (Landkreis Rottal-Inn). Sie fanden eine Softair-Pistole sowie die dazugehörige Munition.

dpa