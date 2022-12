„StB Expo“ 2023 in München Uli Hoeneß als Topredner auf Steuerberater-Messe geplant - Veranstalter reagiert auf Häme von Jonas Raab

Mail an die Redaktion Eigentlich sollte Uli Hoeneß am 27. Juni 2023 bei der „Steuerberater Expo“ in München als Top-Redner zum Mikro greifen. Nun wurde er ausgeladen. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

München, Landeshauptstadt.Steuertipps von Uli Hoeneß? Die Veranstalter der „StB Expo“ haben das zunächst für eine gute Idee gehalten und den verurteilten Steuerhinterzieher als Topredner der Fachmesse für Steuerberater eingeladen. Reichlich Häme sorgte für ein Umdenken.

Unter dem Motto „Erfolgreich sein und bleiben“ stellte die Kanzlei Entwickler GmbH aus Bergisch Gladbach den Besuchern der 2023 in München stattfindenden „StB Expo“ kürzlich eine „sehr bekannte Persönlichkeit“ als Topredner in Aussicht – eine, die wie keine Zweite wisse, wie Erfolgsgeschichten geschrieben werden. Dabei sollte es sich um den Unternehmer und -Patriarch, Uli Hoeneß, handeln. 2014 wurde er wegen Steuerhinterziehung von knapp 30 Millionen Euro verurteilt.







Eine Grafik, die Hoeneß’ Auftritt auf der „Fachmesse für Ihre Steuerkanzlei“ am 27. Juni 2023 in München ankündigt, sorgte bei Twitter schnell für Spot. Als „Realsatire“ bezeichnete ein Nutzer den geplanten Auftritt. „Was kommt als Nächstes? Katar als Gastland des Christopher Street Days? Tönnies als Gastredner beim Welttierschutztag?“, witzelte ein anderer User.

Der Veranstalter hingegen sah in der Einladung von zunächst keinen Widerspruch, wie aus einer Stellungnahme vom 11. Dezember hervorgeht. Die „StB Expo“ sein ein Event, das sich um „unternehmerische Belangen“ drehe. „Steuerliche Themen sind ausdrücklich nicht Gegenstand der Veranstaltung.“

Uli Hoeneß bei der „StB Expo“ als Redner geplant

Hoeneß sei eingeladen worden, um über unternehmerische Aspekte wie Mitarbeitermotivation oder Entscheidungsstärke zu sprechen. „Dass er in der Vergangenheit in einem Steuerstrafverfahren rechtskräftig verurteilt wurde, spielt in diesem Zusammenhang aus unserer Sicht absolut keine Rolle, zumal er die Strafe absolviert hat und vollkommen rehabilitiert ist.“

Inzwischen scheint die Kanzlei aus Bergisch Gladbach umgedacht zu haben. Weder auf der Expo-Website noch auf den dazugehörigen Social-Media-Kanälen ist die Ankündigung noch zu finden. Gegenüber dem Bayerischen Rundfunk erklärte ein Messe-Sprecher schließlich, man habe sich „nach intensiven Gesprächen“ gemeinsam gegen einen Auftritt von Hoeneß entschieden.

„StB Expo“: „Steuerfabi“ ersetzt Uli Hoeneß als Redner

Ein Ersatz für Hoeneß als Top-Redner scheint schon gefunden zu sein. Ganz oben auf der „StB Expo“-Website lächelt mittlerweile Bestsellerautor und Influencer Fabian Walter alias „Steuerfabi“ die Besucher an. Ob er am 27. Juni 2023 dann über Mitarbeitermotivation und Co. spricht, bleibt abzuwarten – bekannt ist er eher für seine -Steuerspartipps.