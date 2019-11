Sportpolitik Uli Hoeneß bekommt einen Sonderpreis Der Bayerische Landes-Sportverband (BLSV) ehrt den früheren Boss des FC Bayern für sein soziales Engagement ausgezeichnet.

Merken

Mail an die Redaktion Uli Hoeneß sitzt bei einer Veranstaltung. F. Foto: Sven Hoppe/dpa

München.Bei einer Preisverleihung an Ehrenamtliche im Sport erhält der ehemalige Präsident des Fußball-Serienmeisters FC Bayern einen Sonderpreis, wie der BLSV am Montag bekanntgab. Die Veranstaltung findet am Freitag in München statt. Neben Hoeneß, der sich neben seinen Jobs im Fußball regelmäßig karitativ engagiert, werden Preisträger der Kategorien Innovation, Jugend und Inklusion sowie sieben Leute aus den sieben BLSV-Bezirken als „Ehrenamtliche des Jahres“ ausgezeichnet.

Hier geht es zum Bayern-Teil