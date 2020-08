Anzeige

Sport Ultra-Lauf mit prominenten Startern Von Straubing nach Regensburg: Für die Leukämiehilfe Ostbayern liefen Sportler 52,5 Kilometer - unter ihnen war ein Minister.

Mail an die Redaktion Kilometer 9,75: Staatsminister Bernd Sibler in weißem T-Shirt – eingerahmt von Manfred Seebauer (links), Holly Morrison-Zimmermann und Jonas Fischer (rechts) – in der Pole-Position. Foto: Hans-Christian Wagner

Regensburg.Vom Start in Straubing bis zum Ziel am Patientenhaus der Leukämiehilfe Ostbayern hat alles wie am sprichwörtlichen Schnürchen geklappt – anfangs inklusive des gleichnamigen Regens. Doch davon ließen sich die Läufer des Armin-Wolf-Laufteams inklusive prominenter Unterstützung durch den Bayerischen Wissenschaftsminister Bernd Sibler am Dienstag nicht aus dem Schritt bringen. 52,5 Kilometer spulten sie „am Stück“ ab. Knapp sechs Stunden nach dem Start durch Straubings Oberbürgermeister Markus Pannermayr wurde die bunte Truppe von Ausdauersportlern von Oberbürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer in Regensburg empfangen. An der Landkreis- und Bezirksgrenze in Irling bei Pfatter hatten die Regensburger Landrätin Tanja Schweiger und ihr Amtskollege Josef Laumer für den Landkreis Straubing-Bogen persönlich für gutes Geleit gesorgt und den Spendenzweck mit 500 Euro unterstützt. Ziel war und ist es, jeden Kilometer mit mindestens 100 Euro zu versponsern. Einfließen werden die Spenden in den Bau eines Zentrums für Bewegung und Sport für Krebskranke, das mit einem Investitionsvolumen von 2,65 Millionen Euro neben dem Patientenhaus entstehen wird. Wer das Engagement des Laufteams und somit das Projekt unterstützen will, kann das mit einer Spende in beliebiger Höhe unter dem Betreff „Laufen verbindet“ auf das Konto der Leukämiehilfe Ostbayern e.V. bei der Sparkasse Regensburg, IBAN DE25 7505 0000 0780 0170 00, BIC BYLADEM1RBG.