Polizei Ultraleichtflugzeug musste notlanden Der Motor der Maschine streikte, bei der Notlandung bei Vorbach überschlug sich das Flugzeug. Der Pilot hatte Glück.

Zu einer missglückten Notlandung eines Ultraleichtflugzeugs kam es am Sonntagnachmittag im Landkreis Neustadt an der Waldnaab. Foto: Wellenhöfer/NEWS5

Vorbach.Die Notlandung eines Ultraleichtflugzeuges bei Vorbach (Landkreis Neustadt an der Waldnaab) hielt am Sonntagnachmittag die Einsatzkräfte auf Trab. Wie die Polizeiinspektion Eschenbach mitteilte, war ein 67-Jähriger aus dem Bereich Amberg gegen 14.20 Uhr vom Flughafen in Latsch bei Weiden i.d.Opf. aus zu einem Rundflug mit seinem Ultraleichtflugzeug aufgebrochen. Während des Fluges ging jedoch der Motor aus und ließ sich nicht wieder starten. Der 67-Jährige setzte daher auf einem Feld nahe Vorbach zur Notlandung an. Dabei überschlug sich das Ultraleichtflugzeug in Bodennähe und kam auf dem Dach zum Liegen. Der Pilot konnte sich aus eigener Kraft befreien und blieb glücklicherweise unverletzt. Er wurde vorsorglich in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Zur genauen Höhe des Sachschadens konnte die Polizei noch keine Angaben machen. Laut Pressemeldung dürfte er aber bei mehreren Tausend Euro liegen.

An der Unfallstelle waren die Freiwillige Feuerwehr Vorbach mit dem Kreisbrandmeister sowie das THW mit einem Fachberater im Einsatz. Zahlreiche weitere Freiwillige Feuerwehren aus den Landkreisen Neustadt an der Waldnaab und Bayreuth, die sich bereits auf Anfahrt befanden, konnten laut Polizei nach einer ersten Lageeinschätung wieder abgezogen werden.

Für die Sprengung des am Flugzeug angebrachten Fallschirms durch das Sprengkommando wurde die Straße zeitweise gesperrt. Die Bergung und der Abtransport des notgelandeten Flugzeugs erfolgten durch das THW.