Verkehr Um Reparatur zu umgehen: Lkw-Fahrer kappt Bremsleitungen Statt die kaputten Bremsen seines Anhängers zu reparieren, hat ein Lkw-Fahrer kurzerhand die Bremsleitungen gekappt.

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Streifenwagens.

Nürnberg.Womöglich hätten die defekten Bremsen blockiert, sagte ein Sprecher der Polizei am Mittwoch. So habe der 34-Jährige zwar weiterfahren könnten, die Bremslast des 40-Tonners habe aber allein die Zugmaschine übernehmen müssen.

„Der Fahrer hatte dabei unerhört viel Glück, dass bei den winterlichen Straßenverhältnissen kein Unfall passierte“, hieß es in der Mitteilung der Polizei. Er war am Dienstagvormittag in Nürnberg kontrolliert worden. Nun erwartet ihn ein Bußgeld.

