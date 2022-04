Anzeige

Geschichte Umbau des Hitlerhauses in Braunau wird teurer Der Umbau von Adolf Hitlers Geburtshaus in Österreich wird voraussichtlich mehr als doppelt so teuer wie geplant. Das Innenministerium in Wien bestätigte am Donnerstag, dass statt der ursprünglich kalkulierten fünf Millionen Euro nun mit elf Millionen gerechnet werde. Als Grund wurde vor allem die Entwicklung der Baupreise genannt.

dpa

Merken

Mail an die Redaktion Das Geburtshaus von Adolf Hitler in Braunau. Foto: Matthias Röder/Matthias Röder/dpa/Archivbild

Braunau am Inn.Der Umbau von Adolf Hitlers Geburtshaus in Österreich wird voraussichtlich mehr als doppelt so teuer wie geplant. Das Innenministerium in Wien bestätigte am Donnerstag, dass statt der ursprünglich kalkulierten fünf Millionen Euro nun mit elf Millionen gerechnet werde. Als Grund wurde vor allem die Entwicklung der Baupreise genannt.

Zuvor hatte der öffentlich-rechtliche ORF über die Kostensteigerung berichtet. Der Umbau des Hauses in Braunau am Inn und die künftige Nutzung als Polizeiinspektion sollen verhindern, dass das Areal an der Grenze zu Bayern zu einer Pilgerstätte für Neonazis wird.

Das Projekt sollte dieses Jahr fertiggestellt werden. Wegen der aktuell angespannten Lage auf dem Bausektor würden die Arbeiten jedoch erst nächstes Jahr beginnen und 2025 enden, hieß es aus dem Ministerium.

Der spätere Diktator Adolf Hitler (1889-1945) hatte seine ersten Lebensmonate in dem Gebäude verbracht. Das Hitlerhaus ist nach einer Enteignung seit Anfang 2017 im Besitz der Republik Österreich.