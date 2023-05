Medizintechnikkonzern Umbau und Abschreibungen belasten Siemens Healthineers

Kosten für den Umbau der Diagnostik sowie für eine Neuaufstellung des Robotikgeschäfts haben den Medizintechnikkonzern Siemens Healthineers belastet. Das Nettoergebnis fiel im vergangenen Geschäftsquartal von 579 Millionen auf 105 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Im Robotikgeschäft will sich Healthineers auf Anwendungen für Gefäßinterventionen in der Neurologie konzentrieren, kündigte die Siemens-Tochter weiter an.

dpa