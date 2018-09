Musik

Umfrage: Bayerische Staatsoper mit dem „besten Orchester“

Preise für Bayerns Opernszene: Die Bayerische Staatsoper in München ist von Kritikern zum fünften Mal in Folge für das „beste Orchester“ ausgezeichnet worden. In einer Umfrage der Zeitschrift „Opernwelt“ unter 50 Musikkritikern setzte sich zudem die Sopranistin Anna El-Khashem als beste Nachwuchskünstlerin durch.