Parteien Umfrage: CSU sinkt in Bayern wieder unter 40 Prozent

Knapp acht Monate vor der Landtagswahl in Bayern ist die CSU einer Umfrage zufolge in der Wählergunst unter die 40-Prozent-Marke gefallen. Laut der repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey im Auftrag der „Augsburger Allgemeinen“ (Samstag) büßt die Partei von Ministerpräsident Markus Söder im Vergleich zum Vormonat drei Prozentpunkte ein und käme auf 39 Prozent der Stimmen, wenn jetzt im Freistaat gewählt werden würde. Im Januar war die CSU in der Civey-Umfrage auf 42 Prozent gekommen.

dpa