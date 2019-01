Parteien

Umfrage: Hälfte der Bayern kenn Europapolitiker Weber nicht

Der Spitzenkandidat der Europäischen Volkspartei für die Europawahl, Manfred Weber, ist fast jedem zweiten in Bayern laut einer Umfrage weitgehend unbekannt. 47 Prozent der Teilnehmer gaben bei einer Befragung des Institut GMS im Auftrag von „17:30 Sat.1 Bayern“ an, so gut wie gar nichts von dem CSU-Politiker gehört zu haben. Von den rund 50 Prozent der Befragten, die bisher etwas von dem 46-Jährigen gehört haben, begrüßten 56 Prozent die Spitzenkandidatur, wie der Sender am Donnerstag in München mitteilte.