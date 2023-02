Rund 9000 User haben abgestimmt Umfrage zur hohen Inflation: Woran unsere Online-Leser jetzt verstärkt sparen von Christoph Eberle

Mail an die Redaktion Woran sparen die Leute nun verstärkt? Das wollte die Mediengruppe Bayern in einer Online-Umfrage wissen. Die meisten klickten auf „Restaurantbesuche“. −Symbolbild: dpa

Energie und Nahrungsmittel schieben die Inflation seit Monaten an. Woran sparen die Leute nun verstärkt? Das wollte die Mediengruppe Bayern in einer Online-Umfrage wissen. Rund 9000 Leute haben abgestimmt - und dabei ein klares Ergebnis geliefert.

Auf unseren Seiten pnp.de, donaukurier.de und mittelbayerische.de konnten die Online-Leser in Artikeln zur Inflationsrate abstimmen. Dabei hatten sie zehn Möglichkeiten zur Wahl, in welchen Lebensbereichen sie jetzt verstärkt sparen - plus die Antwortmöglichkeit „Sparen, was ist das?“, wenn sie sich nicht einschränken wollen.

Insgesamt stimmten rund 9000 Nutzer ab. Mit 22,68 Prozent (1948 Stimmen) verzichten die meisten von ihnen nach eigenen Angaben auf Restaurantbesuche. Auf Platz 2 liegt mit 14,19 Prozent (1218 Stimmen) der Bereich Bekleidung/Mode.

Jeweils rund zwölf Prozent wollen bei Urlaub und Kultur sparen

Mit etwas Abstand folgen die Bereiche Ausflüge/Urlaub (11,94 Prozent/1025 Stimmen), Kulturveranstaltungen (11,81 Prozent/1014 Stimmen) und Wohn- und Einrichtungsgegenstände (11,46 Prozent/984 Stimmen).

Am wenigsten verzichten wollen die Online-User auf Elektronik (8,19 Prozent/703 Stimmen), Hobbys (5,01 Prozent/430 Stimmen), Heimwerk- und Gartenartikel (4,83 Prozent/415 Stimmen), Drogerie- und Beautyartikel (4,52 Prozent/384 Stimmen). Die Antwort-Option „Sparen, was ist das?“, klickten nur 0,89 Prozent (76 Stimmen) der Nutzer an.