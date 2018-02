Verkehr Umgekippter Sattelzug blockiert A96

Mail an die Redaktion Ein verunglückter Lkw liegt auf der Autobahn 96 und blockiert beide Fahrbahnen. Foto: Benjamin Liss

Landsberg a. Lech.Auf der Autobahn München-Lindau (A96) ist am Mittwochnachmittag ein Sattelzug umgekippt. Der Lkw hatte sich aus ungeklärten Gründen aufgeschaukelt, geriet dadurch ohne Fremdeinwirkung ins Schleudern und kippte schließlich um, wie die Polizei mitteilte. Das Gespann aus der Schweiz landete zwischen den Anschlussstellen Landsberg-West und Buchloe-Ost quer auf der Autobahn in Richtung Lindau und blockierte beide Fahrstreifen. Der 48-jährige Fahrer blieb unverletzt. Für die Bergung des mit Metallteilen beladenen Brummis blieb die Autobahn Richtung Lindau stundenlang gesperrt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 50 000 Euro.