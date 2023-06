Landkreis Ansbach Umgekippter Transporter: Acht Verletzte bei Folgeunfällen

Acht Menschen sind in der Nacht zum Mittwoch bei Unfällen wegen eines umgekippten Lkws verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher sagte, hatte sich der Fahrzeug-Transporter auf der A6 bei Herrieden (Landkreis Ansbach) nahe Nürnberg aus bislang ungeklärter Ursache aufgeschaukelt und war umgekippt. In der Folge fuhren Fahrzeuge in die Unfallstelle.

dpa