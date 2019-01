Polizei Umgestürzte Bäume: Mehr als 100 Einsätze Vier Verkehrsunfälle in der Oberpfalz verliefen glimpflich. Im Landkreis Neumarkt stürzte ein Baum auf eine Oberleitung

Mail an die Redaktion Von der Schneelast umgestürzte Bäume liegen auf einer Straße. Foto: Armin Weigel/dpa

Regensburg.Umgestürzte Bäume haben die Einsatzkräfte am Samstag in der Oberpfalz beschäftigt. Es gab mehr als 100 Einsätze, wie das Polizeipräsidium Oberpfalz am Sonntagmorgen mitteilte. Insgesamt kam es hier zu vier Verkehrsunfällen, als Bäume über der Straße lagen. Verletzt wurde niemand. Mehrere Straßen mussten jedoch kurzfristig gesperrt werden, bis sie durch die verständigten Hilfsdienste wieder befahrbar waren.

In einem Waldstück zwischen Sindlbach und Bischberg (Landkreis Neumarkt) stürzte ein Baum auf eine Oberleitung. Durch den Kurzschluss entzündete sich der Baum und es kam zu einem offenen Feuer. Die schwierigen Löscharbeiten konnten erst begonnen werden, nachdem die Stromunterbrechung durch den Energieversorger bestätigt wurde. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest.