Bildhauerei Umringt von Tierskulpturen Franz Weickmanns große Leidenschaft waren immer schon Tiere. Seit 60 Jahren widmet er sich seinen Holzkunstwerken.

Von Michaela Schabel

Merken

Mail an die Redaktion In seinen Arbeiten geht es Franz Weickmann nicht um eine 1:1-Nachbildung. Er will vielmehr das Wesen der Tiere abbilden. Foto: Schabel

Landshut.Aug in Aug werden die Tierskulpturen lebendig. Kniet man sich nieder, fasziniert der geheimnisvolle Blick des Schneeleoparden. Ungewöhnlich lang, mehr als die Dreiviertellänge des Körpers, übernimmt der Schwanz die Steuerfunktion beim Sprung im zerklüfteten Gelände des zentralasiatischen Hochgebirges. Der Schneeleopard ist ein Einzelgänger.

Ein künstlerischer Einzelgänger ist auch Franz Weickmann. Schon als Kind machte er, fasziniert von der Form des Ovals, Sportautos, Haie – und wegen der ovalen Augen kleine Wölfe. Die Tiere wurden sein großes Lebensthema, dem er sein künstlerisches Talent widmete. Nach der Lehre und Meisterschule zum Holzbildhauer, studierte er in München und absolvierte noch eine Schweißerausbildung, um auch in Stahl arbeiten zu können.

Weickmanns Studienzeit war grauenhaft

Die Studienzeit war für ihn „grauenhaft“, wie Franz Weickmann erzählt. Der Professor arbeitete ihm zu „infantil“. Die Stimmung der aufgebrachten 68er Jahre war nicht seine Sache. Er reagierte verunsichert und wusste zunächst nicht so recht, wie er weitermachen sollte, sagt der Bildhauer. Aber die Mutter wusste es. „Mach was dir Spaß macht, bleib bei deinen Tieren“. Das machte er und landete mit einer Geiß, aus simplen Brettern zusammengenagelt, einen Volltreffer, als genau diese Geiß im Münchner Haus der Kunst ausgestellt wurde. „Das war von null auf 100“, strahlt Franz Weickmann heute noch. Der renommierte Bildhauer Fritz Koenig war von den Tierskulpturen so begeistert, dass er Franz Weickmann einen Wolf abkaufte, ihm auf seinem Künstleranwesen, dem Ganslberg, eine Heimat gab und diesen Wolf später in seiner großen „Arche Noah“-Ausstellung im Landshuter Skulpturenmuseum präsentierte, in dem Zeit seines Lebens nur seine Werke und Sammlerstücke gezeigt werden durften.

Der künstlerische Weg von Franz Weickmann war trotzdem alles andere als einfach. Schon gutes Holz zu bekommen, wurde zu einem ernsten Problem. Es muss ein absolut gesundes Holz sein, ohne Borkenkäfer, ohne Pilzbefall und außerdem noch ein markantes Holz, dessen Maserung zu den Fellen der Tieren passt.

Weickmann studierte Tiere in freier Wildbahn

Es dauert lange, bis ein Tier so aussieht, wie Franz Weickmann sich das vorstellt. Fünfmal bereiste er deshalb die Savannen Ostafrikas, studierte die Tiere in freier Wildbahn. Zu Hause informierte er sich über Bücher und Zeitschriften, Filme sowie in Zoos über ihr artspezifisches Verhalten, ihren Lebenskampf, ihre Bedeutung in der Mythologie der Völker und entdeckte dabei für seine Kunst ganz exotische Tiere wie zum Beispiel den Rotducker, erzählt Franz Weickmann. Es geht ihm nicht um eine naturalistische 1:1-Darstellung, sondern um einen expressiven, „abstrakten Realismus“, wie er seinen Stil selbst bezeichnet. Jede Skulptur wird zunächst architektonisch geplant und skizziert und über einen tragenden Balken als Basisniveau für Hals, Schulter, Rücken und Schenkel vermessen.

Weickmanns Lieblingstier

Franz Weickmann arbeitet die Tiere nicht aus einem Holzstamm, sondern passt in langwieriger Arbeit kleine Holzstücke mit unterschiedlichsten Maserungen, Einfärbungen an den tragenden Grundbalken an. Aus konvexen und konkaven Formen, bewussten Rissen und Einkerbungen formt er die markanten Körperlinien, aus denen sich die energetische Kraft der Tiere und die Zeichnung ihres Fells ergibt. Nichts bleibt dem Zufall überlassen. Jedes Stück Holz wird genau nach Franz Weickmanns Vorstellungen ausgesucht.

Ausstellung zum 80. Geburtstag Rathaus Zu seinem 80. Geburtstag erfüllt sich Franz Weickmann den Wunsch, seine Tiere in großer Runde zu präsentieren. In schönen Blickachsen empfangen den Besucher in der großen Rathausgalerie in Landshut Wolf und Luchs, Sibirischer Tiger und Zebu, Elchbulle und Elchkuh.

Kosmos Im Hauptraum flaniert man gefahrlos zwischen Hyänen, Afrikanischem Windhund, Schneeleopard, Rotducker, Löwe und dem Warzenschwein „Zulu“. Mit 30 Tierskulpturen verteilt auf fünf Räume und über 30 Kohle- und Kreidezeichnungen fasziniert Weickmanns Tierkosmos.

Franz Weickmanns Tiere sind lebensgroß, manchmal noch größer. Sie schauen konzentriert, das Maul halb geöffnet, als wäre die Beute in unmittelbarer Nähe. Es sind in erster Linie wilde Tiere aus den Savannen Afrikas, den asiatischen Steppen und mitteleuropäischen Wäldern. Am liebsten ist Franz Weickmann das „Warzenschwein“ Mit Haarbüscheln aus Holz, den großen Hauern und den konvex, konkaven Linien ein wildes Unikum an Kraft. Die Arbeiten in Edelstahl sind dagegen nur Insekten. Vom Oval ausgehend wurden die anfangs nur kleinen Skulpturen zu gigantischen, ein bis zwei Meter großen Metamorphen und Paarungen.

Doch Franz Weickmanns Leidenschaft gilt nach wie vor den Holzskulpturen. Im vergangenen Jahr schuf er kurz vor seinem 80. Geburtstag einen „Kaffernbüffel“, „Karakal“ und „Taucher“. Die Zeichenskizzen in Kohle und Kreide wirken als eigenständige Werke. Sie zeigen die Tiere in flirrender Dynamik, insbesondere in den seriell abstrahierten Herdenbildern.