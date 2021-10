Anzeige

Volksbegehren Umstrittenes Volksbegehren startet Ab heute kann zwei Wochen lang in den Rathäusern für die Auflösung des bayerischen Landtags gestimmt werden.

Mail an die Redaktion Im Landtag von Bayern wird eine Sitzung abgehalten. Foto: Matthias Balk/dpa/Archivbild

München.Für das umstrittene Volksbegehren zur Auflösung des bayerischen Landtags beginnt nun die entscheidende Phase: Heute startet die zweiwöchige Eintragungsfrist in den Rathäusern - für das Erreichen der nächsten Stufe wären die Unterschriften von einer Million Wahlberechtigten nötig. Würde das Quorum erreicht, käme es zu einem Volksentscheid - alternativ könnte der Landtag vorher von sich aus aktiv werden. Die Verantwortlichen des in der Geschichte des Freistaats bislang einmaligen Volksbegehrens werden von der Staatsregierung in der „Querdenker“-Szene verortet. Brisant: Mindestens einer davon ist sogar im Visier des Verfassungsschutzes.

