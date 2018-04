Naturschutz

Umweltschützer bringen Ratgeber gegen Insektensterben raus

Blumeninseln, Samenbomben und keine Pestizide mehr: Der Bund Naturschutz Bayern (BN) hat einen Aktionsleitfaden gegen das Insektensterben herausgebracht. Auf rund 100 Seiten geben die Naturschützer Bürgern, Kommunen und der Politik unter anderem Tipps, wie das Verschwinden von Bienen, Schmetterlingen und anderen Insekten gestoppt werden kann. „Wir befinden uns offensichtlich in einem dramatischen Prozess“, sagte der scheidende BN-Vorsitzende Hubert Weiger am Donnerstag in Nürnberg. Das sei auch in der breiten Wahrnehmung angekommen. „Das Insektensterben ist kein Randthema.“