Umweltschützer fordern Nachrüstungen und blaue Plakette

Der Bund Naturschutz in Bayern fordert nach der gerichtlichen Erlaubnis für kommunale Diesel-Fahrverbote Nachrüstungen seitens der Autoindustrie und die Einführung einer blauen Plakette. „Wir erwarten von Ministerpräsident Horst Seehofer, dass er in Berlin in Sachen blaue Plakette Druck macht. Gleichzeitig müssen die Autos auf Herstellerkosten wirksam mit Katalysatoren nachgerüstet werden“, sagte der Landesbeauftragte des BUND, Richard Mergner, am Dienstag. „Placebo-Software-Updates sind wirkungslos.“